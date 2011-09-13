بنك برقان يعلن عن إطلاق حساب “يومي” بحلة جديدة مع مميزات اكثر

أعلن بنك برقان اليوم عن إعادة إطلاق حساب يومي بحلة جديدة و بمزايا تنافسية تضاعف من فرص الفوز للعملاء بجائزة السحب اليومي 5000 دك، مع العلم بأنه سيبدأ العمل بالمزايا الجديدة لحساب يومي اعتباراً من 14 سبتمبر 2011.

وأجرى بنك برقان عدداً من التغييرات الجديدة على حساب يومي وذلك بهدف تعزيز تجربة العملاء وزيادة فرص فوزهم مع الحرص على جعل فتح الحساب والدخول في السحب أكثر سهولة وسرعة. ومع الشروط والمزايا الجديدة أصبح بإمكان العميل فتح حساب يومي والدخول في السحب مباشرة بعد 48 ساعة من فتح الحساب بعد أن كانت المدة 30 يوماً مما يعد نقلة جديدة تضيف فرصاً سريعة ومباشرة للفوز. وقام البنك كذلك بتخفيض الحد الادنى لفتح الحساب ليصبح 100 دك أو ما يعادله فقط بعد أن كان 500 دك مما يتيح الفرصة لعدد اكبر من العملاء الراغبين في فتح هذا الحساب. ويحظى العملاء بفرصة فوز مقابل كل 10 دك في الحساب بعد أن كانت 50 دك، وهو الأمر الذي يعني إمكانية زيادة فرص الفوز بمرات عديدة مع زيادة الرصيد المودع في الحساب. وبذلك اصبح حساب يومي اسهل واسرع وافضل من اي يوم مضى.

وعن هذا التطور في مزايا حساب يومي قالت السيدة منيرة المخيزيم رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية– مدير عام في بنك برقان: “لقد تم ابتكار وإطلاق حساب يومي ليقدم للعملاء فرصا عديدة للفوز بجائزة الـ5000 دك في السحب اليومي. فإطلاق الحساب من جديد بحلة ومزايا مميزة إضافية يؤكد على التزامنا بتقديم أنسب الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائنا”.

واضافت المخيزيم قائلة: “إن الإقبال الكبير الذي حظي به حساب يومي دفعنا لنقوم بتطوير مزاياه بطريقة مبتكرة تعزز قيمة التوفير وتحوله إلى فرص إضافية للفوز بالسحب اليومي. هذا ويتمتع حساب يومي بحضور وإقبال ملحوظ وهو ما يظهر من خلال قاعدة العملاء الذين يفتحون حساب يومي بشكل مستمر”.

ويدعو بنك برقان الجميع لفتح حساب يومي وزيادة الرصيد المودع مما يعزز ويزيد فرص الفوز في السحوبات اليومية. فمقابل كل 10 دك تودع في الحساب، يكون هناك فرصة جديدة وإضافية للفوز بجائزة 5000 دك.

ويمكن فتح الحساب بكل سهولة عن طريق زيارة أقرب فرع لبنك برقان للحصول على جميع التفاصيل، أو عن طريق مركز الاتصال 1804080 حيث يقوم موظفي الخدمة المصرفية الهاتفية بالإجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم حول فتح حساب يومي وكذلك عن أي منتج أو خدمة أخرى يقدمها بنك برقان.