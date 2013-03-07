د.حمود العازمي: “ليزال” لعلاج قرح مرض السكري و قرح الفراش

أكد الدكتور حمود مبرك العازمى ان العلم الحديث توصل إلى تركيبة مستحضر أثبتت نجاعته في علاج قرح مرض السكري و قرح الفراش بتركيبة فريدة تحقق حلم أى مريض فى سرعة التعافى من جروح الإصابات والعمليات وكذلك القرح المزمنة التى كانت تستغرق الشهور والسنين حتى يكتمل التئامها .

وقال ان منتج ليزال (LYSYAL® ) هو التركيبة المثالية المطابقة لما يفرزه الجسم والتى تجعل خلايا الجلد تتسارع وكأن عملية الالتئام قد بدأت منذ ساعات أى انه يختصر وقتا طويلا قد يحتاجه الجسم لتكوين هذه المادة وبالكمية المطلوبة فى حالة الجروح الكبيرة لافتا الى ان المنتج اثبت فاعليته فى الدول الاوروبية وأمريكا واليابان وتم تسجيل براءة الاختراع فى مختلف دول العالم فى نهاية العام 2011 بعد ان شهدت منظمة الصحة العالمية على كفاءته فى مختلف الاستخدامات.

وأضاف يقوم المنتج على علاج اي جرح فى اسرع وقت وبأدنى مضاعفات فالجروح فور حدوثها كما فى الحروق بمختلف درجاتها تبدأ فى عملية الالتئام بعد اقل من 5 ثوانى من استخدام الليزيال وقد يكتمل التئامها فى غضون 4 – 5 ايام وينطبق هذا ايضا على جروح العمليات الجراحية و جروح الولادة الطبيعية والقيصرية حيث يمثل اليزيال وسطا طاردا للعدوى البكتيرية مما يسرع عملية الالتئام كذلك بالنسبة للقرح المزمنة كقرح الفراش التى كانت تمثل عبئا على كل من المريض والطبيب حيث تستغرق وقتا طويلا جدا حتى تستجيب وقد لا تصل ابدا الى اكتمال الالتئام مما يعيق المريض من ممارسة حياته بشكل طبيعى.

واوضح د.العازمي ايضا فى حالات الرضوض والكدمات يمكن استخدامه على الندبات الحديثة حيث يعمل على تحسين سطحها وإعادة تشكيل الأنسجة لمظهر اقرب للجلد الطبيعى كما يوجد مستحضر آخر (بروكتو ليزيال) الخاص بعلاج منطقة الشرج كما فى حالات البواسير والناسور وكذلك الشرخ الشرجى وما ينتج عنه من الم شديد موضحا يعمل بروكتو ليزيال على ترميم وتجدد الانسجة فى وقت قصير جدا والجديد هنا انه يزيل الالم دون الحاجة الى مخدر وهو الشيء الذى كان يسبب تفاقم الحالة فى العلاج التقليدى فالمريض لا يشعر بالألم بعد المخدر ولكن دون تحسن حقيقى فى حالة الأنسجة بل على العكس تسوء الحالة دون ان يشعر المريض.