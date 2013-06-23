المدونات الكويتية.. وجه آخر من الإعلام المرئي والمقروء

إعداد.. عياد الحربي





تُعتبر زيارة المدونات الشخصية المتوافرة على شبكة الإنترنت كأحد أكبر اهتمامات الزوار ومرتادي الشبكة العنكبوتية خلال السنوات الماضية، لما يوفره لهم “المدونون” من خدمات عالية الجودة والممزوجة بالموهبة بمختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والالكترونية تكفيهم عناء البحث وبيروقراطية الصحف الورقية.

لقد وفّرت التقنية الحديثة خدمة التدوين الإلكتروني، وسهّلت ممارسته للمستخدمين بمختلف ميولهم ورغباتهم، بوجود عدة طرق مختلفة لنشر الأفكار الخاصة على هيئة مدونات إلكترونية، حتى شاع استخدام التدوين الإلكتروني بشكل كبير في الأوساط العالمية والعربية.

أصبح ” التدوين ” الالكتروني اليوم نوعاً مميزاً من أنواع الإبداع الشخصي، فنظّمت له الكثير من المؤسسات العالمية والعربية المسابقات ذات المكافآت القيمة “للمدونين” لاختيار الأفضل من حيث الأسلوب، التصميم واختيار الموضوعات.. مثل المسابقة التي تنظمها صحيفة الجارديان البريطانية “للمدونين” على مستوى العالم، ومسابقة البوبز العالمية لمسابقة “مراسلون بلا حدود”، والتي فاز بها مؤخرًا المدون الموريتاني أحمد جدو صاحب مدونة “أحمد ولد جدو” المعنية بالسياسية ونشر قيم الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.

أشهر المدونات العربية

ومن أشهر “المدونين” العرب أصحاب المدونات ذات الانتشار الواسع، هو أحمد جدو سابق الذكر، والمدونة المصرية نهى عاطف صاحبة مدونة “لا للتعذيب” والتي تسلّط الضوء على قضايا السجناء والمعتقلين في جمهورية مصر العربية، والمدوّن السعودي طراد الأسمري صاحب مدونة “حلم أخضر” المعنية بمشاكل الفقر وقضايا البطالة في المملكة العربية السعودية.

وعلى الصعيد المحلي في دولة الكويت.. نجد أن أشهر المدونين بمختلف ميولهم ومجالات تدوينهم من فئة الشباب، وأصحاب أسماء مستعارة مجهولي الهوية، وتحمل أسماء مدوناتهم ذات أسمائهم المستعارة، ربما لإضفاء نوعاً من الإثارة والتشويق لمن يود زيارة مدوناتهم.

“الزيادي”.. الأشهر

المدوّن الكويتي “الزيادي” يُعتبر أشهر مدون كويتي، وهو صاحب المدونة التي تحمل ذات أسمه، وهي مدونة متنوعة تهتم في الغالب بتوثيق الأحداث السياسية مثل الندوات والمسيرات والبرامج والتصريحات الصحافية، وجاءت مدونته الأولى على صعيد المدونات الكويتية وكأكثر مدونة يدخلها الزوار ويتناقلون موضوعاتها فيما بينهم حسب تصنيف موقع أليكسا العالمي.

مدونة “الزيادي” التي اشتهرت عام 2009 في موقع اليوتيوب وعُرِفت بـ”قناة الزيادي”، بالرغم من أنها انطلقت في أقل من سنة “المدونة” تحديداً شهر سبتمبر عام 2012، إلا أنها احتلت المركز الأول على المدونات الكويتية.. والمركز الرابع بين جميع المواقع الكويتية وذلك حسب تصنيف أليكسا لعدد زيارات المواقع، حيث لا يسبقها سوى ثلاثة مواقع كويتية.

ولأن الغموض يقابله الإنسان بشيء من الفضول، كان ذلك أحد أهم الأسباب التي دعت المدون “الزيادي” أن يكتب تعريف مبسّط عن نفسه في أعلى مدونته قائلاً عن نفسه: أنا مدوّن من الكويت، أهوى التوثيق بلغة عصرنا الحالي لغة المرئي والمسموع، وأسعى بكل ما أملك من قدرات لأقدم شيء أخدم به وطني وارتقي به بمجتمعي.

“كويت بنق”.. مجهولة الهوية

مدوّنة “كويت بنق” والتي انطلقت في يونيو 2010 لصاحبها الكويتي مجهول الهوية الذي لم يذكر تعريفًا عن نفسه، واكتفى بوضع عبارة “راسلني” للزوار في أعلى مدونته.. فهي تهتم بكل ما هو جديد وغريب من أحداث مثيرة وتشغل الرأي العام حول العالم وتهتم أيضاً بأخبار التكنولوجيا، حتى احتلت مدونة “كويت بنق” المركز الثاني على مستوى المدونات الكويتية والمركز 20 بين جميع المواقع الكويتية.

“أبو فلان”.. مربي أجيال

في حين ذكر صاحب مدونة “أبو فلان” بعض المعلومات البسيطة عنه.. قائلاً: أنا مربي أجيال، متزوج ولدي طفلين، أكره السياسة والخوض فيها، إلا ما يتعلّق بقضايا المسلمين المستضعفين ونصرتهم والمساهمة في نشر قضيتهم.

مدونة أبو فلان هي مدونة متنوعة انطلقت في مايو2009، وتهتم بكل ما هو جديد في عالم التقنية والتكنولوجيا وأيضاً بتغطية الأخبار والأحداث في الوطن العربي، فأصبحت في المركز الثالث من بين المدونات الكويتية، والمركز 26 بين جميع المواقع الكويتية.

رابط مدونة الزيادي : http://alziadiq8.com/

حساب المدون الزيادي في تويتر : @AlziadiQ8

رابط مدونة كويت بنق : http://www.q8ping.com/

حساب المدون كويت بنق في تويتر : @Q8Ping

رابط مدونة أبو فلان : http://aboflan.com/

حساب المدون أبو فلان في تويتر : @AboFlan