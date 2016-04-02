الحربي لداود الصباح: أملك أدلة توسطك لدى”الشؤون” لمخالفة القانون

رد رجل الأعمال يوسف الحربي، على تعقيب المحامي الشيخ داود سلمان الصباح، بشأن موضوع العامل أسامة المخراطي، مطالبا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، بالمحافظة على حقوقنا من المتنفذين والمستغلين أسمائهم.

وقال: نوضح لكم أن ما ذكره من أسباب تسمح للعامل بالتحويل لا تنطبق أي منها على حاله المذكور المتغيب منذ قرابه العام، ويكفي في هذا المقام أن نبين للكافه أن ما يقوم به داود ومكتبه من تظلم وطلب الغاء التغييب والتحويل سبق ورفض من قبل إدارة العمل ولجانها أكثر من سبع مرات، ثم تلى ذلك القبض على العامل المذكور من قبل اللجنه الثلاثيه في شركة المتنفذ وتم ايداعه بالابعاد، وعلى ذلك ونفاذا للقانون فانه من غير المقبول تحت أي بند أو سبب إعادة فتح ملف تم غلقه وفقا للقانون وأحكامه، وهو ما يسمي بلغه القانون حجيه الاحكام لسبق الفصل فيها وهو الامر الذي يعلوا ولا يعلى عليه، ويجب تطبيقه والتمسك به في اي مرحله من مراحل الخصومه .

تابع الحربي: من غير المقبول أن تتناقض إدارة العمل مع نفسها ومع قرارتها النافذة وتعيد بحث أمر قضي أمره باصدار كتاب تغيب ورفض التظلم منه سبع مرات، بسبب تعند العامل نفسه في عدم التزامه بقوانين البلاد مع المتنفذ.