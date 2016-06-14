“الداخلية” تُبعد يوسف علاونة عن الكويت.. بعد ضغوط مذهبية

أبعدت وزارة الداخلية الزميل يوسف علاونة عن الكويت، بسبب ما اعتبرته “اساءة إلى المذهب الشيعي”، وبعد سلسلة من التهديدات اطلقها مراجع ونواب وفعاليات بعد كتابته تغريدة عن السيد علي السيستاني أكد فيها أنه إيراني الجنسية والهوى.

وكتب علاونة تغريدة قبل قليل أكد فيها خبر ابعاده قائلا:”أغادر الكويت ومتوجها إلى عمان”.

وتباينت ردود الأفعال على خبر الابعاد بين مستنكر لابعاد صحفي قضى في الكويت 45 عاما من دون تهمة سوى تهديدات مذهبية رضخت لها وزارة الداخلية بسرعة كبيرة، وبين مرحب بالقرار معتبرا اياه انتصار للوحدة الوطنية ووأد للفتنة المذهبية”.

وكانت أنباء تردد منذ الصباح عن القبض على الصحافي الفلسطيني يوسف علاونة واتخاذ قرار بابعاده عن الكويت لإتهامه بالتدخل بالشأن المحلي.

يذكر أن علاونة له عدة مقالات تخصصت في الشأن الإيراني والخليجي ويكتب في عدة صحف محلية واقليمية.

وقال نامي حراب المطيري في تغريدة له على تويتر: سحب الجناسي.. وقطع الأرزاق..سجن مسلم البراك..مطاردة عذبي الفهد..إبعاد يوسف علاونه..غض النظرعن طشتي أهبل من يظن أن هذا “الهرم المقلوب” سيستمر طويلاً.

وقال الكاتب فؤاد الهاشمي في تغريدة له على توتير: غصه كبيره في القلب بسبب أبعاد صديق وزميل عزيز هو يوسف علاونه لمجرد ابدائه رأي.

وتسائل محمد حمود الهاجري في تغريدة له على تويتر: من قوض دولة المؤسسات هم حفنة من نواب يضغطون على خاصره الكويت. بعد قرار وزير الداخلية إبعاد يوسف علاونة بدون محاكمة فأنا أتسائل..منو بجيب منو؟ المجلس بجيب الحكومة أم الحكومة بجيب المجلس ما سبب إبعاد يوسف علاونة ؟ وهل لذات السبب سيحاكم ويبعد كل من يقوم بنفس ما قام به ؟ هل دخلت صلاحيات وزير الداخلية ضمن الترضيات السياسية ؟.

وتسائل حساب القلادي نيوز: وين نواب الأمة عن ابعاد يوسف علاونه ؟ لماذا لم يتم الضغط على الوزير من خلالكم لثنيه عن قرار ترحيل يوسف علاونة؟

وقال النائب السابق أسامة المناور: إذا صحت انباء ابعاد يوسف علاونة فليكسر كل الكتاب اقلامهم .. هناك قنوات قانونية وهناك قضاء في الكويت الابعاد مرفوض وظلم.

وقال عبد المحسن موسوي: دأب على مهاجمة إيران وأذنابها وفضحهم..أنباء عن إبعاد الصحفي الفلسطيني يوسف علاونة من الكويت.