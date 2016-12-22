وكيل مسلم البراك القانوني أمام الجهات الدولية يطالب وزير الداخلية بإزالة أجهزة التشويش

بعث المحامي بدر بداح المشعان برسالة الى وزير الداخلية الجديد الشيخ خالد الجراح الصباح يتساءل عبرها عن ما يتعرض له مسلم البراك وسجناء الرأي في السجن “هل هو نهج مستمر أم بأوامر فرد وستنتهي.

والمشعان هو الوكيل القانوني عن مسلم البراك أمام الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وطالب المشعان في الرسالة بإزالة أجهزة التشويش التي تم تركيبها أيام الوزير السابق في عنبر ٣ أمن الدولة في السجن المركزي ١ بسبب خطرها على صحة السجناء ويشكل ايذاء مباشرا لصحة البراك.

وقال المشعان أنه سبق للمساجين أن تقدموا بشكاوى منظورة أمام القضاء حيث تم تكليف ادارة الخبراء بمعاينة الأجهزة ومدى مطابقتها للشروط الصحية، مشيرا الى خطورة هذه الأجهزة على صحة الانسان التي اثبتتها التقارير المتخصصة ووزارة الصحة، التي أكدت بأنها تبعث موجات كهرومغناطيسية تؤدي الى فقدان الذاكرة واضطرابات النوم والصداع والدوخة وحساسية الجلد والخمول وعدم الاتزان والتأثير على أجهزة تنظيم ضربات القلب وغيرها من الأجهزة الطبية.

وأضاف المشعان إن استمرار وجود هذه الأجهزة في مكان نوم سجناء عنبر ٣ أمن دولة، يعتبر ايذاء مباشرا لصحة البراك وبقية السجناء وذلك من الأفعال المعاقب عليها في الكويت والخارج حسب المعاهدات الدولية ذات الشأن.

ولفت المشعان في رسالته الى أن الضرر الذي لحق بالمساجين بسبب وجود هذه الاجهزة مثبت بالتقارير الطبية في ملفات العديد من نزلاء هذا العنبر وبشكل متكرر وبشهادة الشهود، مشيرا الى أن مثل هذه الأفعال لا تسقط بالتقادم وكل من تضرر منها الشكوى وإن طال الأمد.

وختم المشعان رسالته مطالبا وزير الداخلية العمل على رزالة هذه الأجهزة لخطورتها على صحة الانسان، وقد ثبت ذلك من خلال تقارير وزارة الصحة عن تركيب هذه الأجهزة في المساجد وقاعات الامتحانات.

وتجدر الاشارة الى أن المحامي المشعان قد أرسل هذه الرسالة الى عدد من الجهات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان.