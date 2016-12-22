انتخاب سيفيل شحادة رئيسة لوزراء رومانيا.. أول مسلمة تتولى رئاسة حكومة في دولة أوروبية

بالرغم من أن نسبة المسلمين في رومانيا لا تتجاوز 1% من عدد السكان الكلى البالغ عشرين مليونًا استطاعت “سيفيل شحادة” المسلمة البالغة من العمر (52 عامًا) أن تتقلد منصب رئيسة وزراء رومانيا، لتكون بذلك أول مسلمة تشغل منصب رئاسة وزراء فى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبي.

وكان الحزب الديمقراطى الاشتراكى فاز فى الانتخابات البرلمانية قبل نحو عشرة أيام بواقع 46% من أصوات الناخبين.

وقالت مصادر رومانية، إن اختيار “شحادة” لقيادة الحكومة شكل مفاجأة كبيرة للمراقبين والمحللين، حيث إن اسمها لم يكن من بين المرشحين لاستلام المنصب.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فإن اختيار رئيسة وزراء مسلمة لبلد ذى أغلبية مسيحية أرثوذكسية يُعدّ سابقة، حيث تبلغ نسبة المسيحيين فيه 80%.

وأضافت الصحيفة أن الأمثلة السابقة على قيادة المرأة لدول أوروبا هى كانت لمسلمة فى دول ذات أغلبية مسلمة، مثل “عاطفة يحيى آغا” رئيسة جمهورية كوسوفو 2011-2016.

وقالت الصحيفة إن “شحادة” متزوجة من سوري، وتمتلك عائلتها أملاكا فى سوريا.