براءة مساعد مدير مدرسة ثانوية من إستلام رشوة آي فون من ولي أمر طاب

قضت محكمة الجنايات ببراءة مساعد مدير مدرسة ثانوية من إستلام رشوة من ولي أمر طالب لمساعدة إبنه بالنجاح في الإختبارات.

وكانت النيابة العامة قد إتهمت المتهم حال كونه موظف عام مساعد مدير مدرسة ثانوية أنه طلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بإن زعن أنه المسؤول عن الكنترول بالمدرسة ولديه صلاحيات تتيح له مساعدة إبنه في المدرسة وطلب وقبل منه عطايا من ا يفون وتذاكر سفر لندن وارتكب تزوير في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بإنه مطابق للحقيقة وهو شراء تذاكر سفر وأوهم الموظف في مكتب السفريات بإنه من قام بدفع قيمة تذاكر السفر.

وأمام محكمة الجنايات حضر المتهم وأنكر الاتهامات المسندة إليه ، وترافع عنه المحامي فريح الكوح شفاهة دافعا بإنتفاء أركان جريمة الرشوة والتزوير في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلاف بين المتهم الاول والثاني ” ولي امر الطالب ” بل وصل الأمر إلى مشاجرة بينهما أمام المدرسين والطلبة فضلا عن انتفاء الدليل المادي على ارتكاب واقعة الاتهام والتي جاءت مرسلة دون دليل يقيني.

واستجابت المحكمة للمحامي فريح الكوح وقضت ببراءة المتهم الأول من الاتهامات المسندة إليه وكذلك ببراءة المتهم الثاني من تهمة تقديم رشوة للأول.