سعر سلة خامات (اوبك) يرتفع الى 25ر52 دولار للبرميل

اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الخميس ان سعر سلة خاماتها ارتفع امس الاربعاء بواقع 26 سنتا ليستقر عند 25ر52 دولار للبرميل مقابل 99ر51 دولار للبرميل الثلاثاء الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 49ر49 دولار للبرميل.

وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري و ميناس الاندونيسي.

وكانت الدول المصدرة للنفط قد توصلت في ختام اجتماعها الوزاري نهاية الشهر الماضي في فيينا الى اتفاق يقضي بخفض سقف الانتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل في اليوم اعتبارا من مطلع العام المقبل فيما تلقت المنظمة تعهدات من منتجين من خارجها تقضي بخفض انتاجهم بواقع 600 الف برميل في اليوم.

وسيكون سقف انتاج المنظمة وفق الخفض الجديد عند معدل 5ر32 مليون برميل يوميا بهدف دعم الاسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة من الخام في السوق العالمية النفطية.

ويبقى نجاح هذا الخفض مرهونا بشكل اساسي بنتيجة التنفيذ الفعلي للمنتجين من داخل المنظمة وخارجها بخفض الفائض من الانتاج في السوق النفطية العالمية اعتبارا من بداية العام المقبل.

وكانت (اوبك) استضافت في العاشر من ديسمبر الجاري اجتماعا مشتركا على مستوى وزاري يضم دولا أعضاء في المنظمة واخرى من المنتجين الرئيسيين من خارجها وهو الاول من نوعه منذ عام 2002.

واعلنت الدول المنتجة الرئيسية ال11 المشاركة في اجتماع فيينا توصلها الى اتفاق تاريخي يقضي بتقليص معدلات انتاجها بواقع 458 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع شهر يناير المقبل.