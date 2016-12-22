مستقلة “العربية المفتوحة” تنظم فعالية “كافيين اند مور”

نظمت قائمة المستقلة بالجامعة العربية المفتوحة فعالية “كافيين اند مور” للتعريف بانواع القهوة وعاداتها وتقاليدها في مختلف البلدان.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية في قائمة المستقلة بالجامعة العربية ناصر محمد المسعودي ان القائمة تطلعت الى ضرورة تشجيع هذه الفئة من محبي القهوة بمختلف انواعها، لافتا إلى ان الفعالية حققت نجاحاً وبتفاعل عدد كبير من الطلبه والكادر التدريسي والمختصين، ومشاركة نادي الفكر القانوني من كلية القانون الكويتية العالمية ومن ممثلين عن دولة الكويت، تركيا ، مصر ، فرنسا.

واشار المسعودي إلى ان بوث دولة الكويت الذي تم تنظيمه فاز بجائزة افضل بوث بتلك الفعالية الذي لاقى استحسان العديد من الحضور بما في ذلك النجمة الفنانة هيا الشعبي.

وخلص المسعودي إلى التأكيد على ضرورة القيام وتنظيم مثل تلك الفعاليات الطلابية ذات المردود على الجانب الاجتماعي وهو ما تحرص عليه القائمة المستقلة ظمن نشاطها الموسمي.