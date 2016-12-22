وزير الداخلية: الجميع سواسية امام العدالة.. “ولا احد فوق القانون”

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الخميس إن جميع الاشخاص سواسية امام العدالة و”لا احد فوق القانون”.

ودعا الشيخ خالد الجراح في كلمة له خلال حفل خريجي الدفعة السادسة التي تضم 179 محققا ومحققة (ج) الى مواصلة التحصيل العلمي للارتقاء بالعمل وتطوير الأداء معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق ليكون مستقبل الكويت أكثر ازدهارا في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

ونقل للخريجين تهنئة القيادة السياسية العليا معربا عن سعادته لانضمام كوكبة جديدة من المحققين الى زملائهم العاملين. من جانبه هنأ وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد الخريجين الجدد مؤكدا أن الكويت تفخر بأبنائها الذين انضموا الى مسيرة القانون والذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل السهر على حماية قواعد القانون ومبادئه.

من جهته قال المدير العام للادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري ان الدورة التدريبية للعاملين بالإدارة امتدت ستة اشهر وشارك فيها 31 عسكريا و148 مدنيا منهم 69 فتاة و 79 شابا وتضمنت مهارات التحقيق ودراسة قانون الإجراءات الجنائية والتعامل مع الآخرين.

واضاف ان الدورة التدريبية تضمنت ايضا تدريبا عمليا ميدانيا في المخافر بالمحافظات ليلتحقوا بزملائهم ممن يحملون على عاتقهم حماية وصيانة حقوق افراد المجتمع.