المويزري: “الحكومة” تتعمد تعطيل حصول آلاف الأسر الكويتية على بيت يأويهم

قال النائب شعيب المويزري بأن “السلطه التنفيذية تتعمد تعطيل حصول آلاف الأسر الكويتية علي بيت يأويهم وأطفالهم وتحاول حرمان المواطنين من الحصول على حقهم في الوظائف”.

وتابع المويزري “وبنفس الوقت تطالب الشعب بتحمل نتائج سوء إدارتها للمال العام عبر مايسمي الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف الي الإستيلاء على ثروات الوطن وحلال الشعب وتحويلها الى شركات خاصة”.

واختتم المويزري تصريحه قائلاً “سنحمل رئيس الحكومة وكل عضو من اعضاء السلطة التنفيذية أي مخالفة لأي نص من نصوص الدستور ويجب أن يتوقف العبث بالوطن وكل عبث بحقوق أي مواطن أو مواطنة وسنقف مع كل من يحترم واجباته تجاه الوطن والشعب”.