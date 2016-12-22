“الفيفا” : منتخب الكويت في الترتيب 171 عالميا

أنهى منتخب الكويت لكرة القدم موسم 2016 في المركز 171 عالمياً حسب التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عن شهر ديسمبر.

الأزرق الموقوف دولياً عن المشاركات الخارجية بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الفيفا تقدم مركزا واحدا بعدما كان في المركز 172 الشهر الفائت.

واحتفظ المنتخب الأرجنتيني بصدارة التصنيف العالمي يليه المنتخب البرازيلي ثم المنتخب الألماني في المركز الثالث ومنتخب تشيلي رابعاً يليه منتخب بلجيكا في المركز الخامس وفرنسا سابعا يليه البرتغال وإسبانيا عاشرا.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا تلاه كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ثم المنتخب السعودي.