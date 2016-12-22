أنقرة: مقتل جنديين تركيين و160 “داعشي” شمالي سوريا

أعلن الجيش التركي اليوم الخميس مقتل جنديين تركيين وخمسة من مقاتلي الجيش السوري الحر خلال اشتباكات مع مسلحين تابعين لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قرب مدينة (الباب) شمالي سوريا.

وقالت هيئة رئاسة الاركان التركية في بيان على موقعها الالكتروني ان الاشتباكات أسفرت كذلك عن مقتل 160 مسلحا من تنظيم (داعش) إضافة الى إصابة 38 فردا من الجيش السوري الحر.

وشن (داعش) منذ الساعات الأولى من صباح اليوم هجمات عنيفة استهدفت نقاطا ومواقع يتمركز بها قوات الجيش التركي ومقاتلو عملية (درع الفرات) في الجهة الشمالية الغربية من مدينة (الباب) بريف حلب.

يذكر ان رئاسة الاركان التركية أعلنت امس الأربعاء مقتل 14 جنديا تركيا واصابة 33 آخرين في ثلاث هجمات انتحارية نفذها تنظيم (داعش) في محيط مدينة (الباب).

وانطلقت عملية (درع الفرات) في 24 اغسطس الماضي لتطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من تنظيم (داعش) بعد تعرض المدن التركية الجنوبية لسقوط قذائف صاروخية ادت الى مقتل واصابة العشرات.