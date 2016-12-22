نهى سامي.. أول رئيسة لنادٍ رياضي في الإمارات

قرر مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي في إماراة الشارقة، اليوم الخميس، تعيين نهى سامي مديرا عاما للنادي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الأندية الرياضية الإماراتية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن نهى سامي «تعد من أبرز الكوادر الإدارية المؤهلة وتمتلك خبرة في العمل الإداري الرياضي من خلال تدرجها في العمل داخل شركة نادي الشعب لكرة القدم».

وأكد أمين السر العام للنادي، عبدالله الدح، أن نهى سامي «تمتاز بالدقة العالية والقدرة على تسيير دفة العمل وأصبحت متبحرة في العمل الرياضي».

وقال: «نثق جيدا بقدرتها على إحداث النقلة المطلوبة ومواكبة المستجدات في الشقين الإداري والرياضي».

بدرورها، أعربت نهى سامي عن سعادتها بهذا القرار، مشيرة إلى أن هذا «التعيين تكليف كبير ومهمة تتشرف بتقبلها شاكرة مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي على هذه الثقة».