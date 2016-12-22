وفيات اليوم الخميس 22/ 12/ 2016

• منصور ذعار عبدالله العتيبي، 53 عاما، (شيع)، الرجال: العدان، ق2، ش7، م10، تلفون: 99718881، النساء: العدان، ق3، ش27، م20، تلفون: 67002700

• محمد حسين رضا قبازرد، 52 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية معرفي الجديدة، الشرق، بجانب بنك الكويت الوطني الرئيسي، تلفون: 99414441، النساء: مشرف، ق5، ش6، م7

• عبدالرضا حبيب حسين حسن، 68 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية عاشور، بنيد القار، تلفون: 99678727، النساء: حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار

• حمد صفر شافي فرج سالم الخشاب، 24 عاما، (شيع)، الرجال: عبدالله مبارك، ق3، ش325، م4، تلفون: 99777046، النساء: العمرية، ق3، ش4، م9، تلفون: 66628199

• ابتسام عبدالله محمد السنعوسي، 53 عاما، (شيعت)، الرجال: الخالدية، ق3، ش أوراس، م13، تلفون: 99051842، النساء: الخالدية، ق3، ش31، م23

• فهد عبدالعزيز الداود المرزوق، 91 عاما، (يشيع يوم غد صباحا)، الرجال: الشامية، ق7، ش77، م14، ديوان المرزوق، تلفون: 24810048، النساء: الشويخ، ق4، ش40، م4

• وسمية علي المشوط، زوجة محمد سيف البراك، 92 عاما، (تشيع بعد صلاة غد الجمعة بمقبرة صبحان)، الرجال: جابر العلي، ق2، ش2، م9، تلفون: 97208448، النساء: ابوحليفة، ق2، ش26، م29، تلفون: 66763111

«إنا لله وإنا إليه راجعون»