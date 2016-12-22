وزير المالية السعودي: لا ضرائب على المواطنين والمقيمين والشركات

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس أنه “لن يكون هناك ضرائب على المواطن او الفرد المقيم او الشركات السعودية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الجدعان مع عدد من الوزراء عقب اعلان الميزانية الجديدة لعام 2017 .

وقال الجدعان “‏لا مفاجات في الأعباء المالية خارج برنامج التوازن المالي.. ‏‏لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى عام 2020 باي رسوم بخلاف ما أعلن في الميزانية”.

وأكد ان الميزانية اتسمت بمعايير جديدة لرفع الشفافية وهي ميزانية “نامية وليست انكماشية” مضيفا “‏‏سعينا إلى أن تكون الميزانية معقوله وألا تتجاوز ما هو مخصص لها”

وأضاف الوزير السعودي أنه يتم اليوم الاحتفاء بإطلاق ثلاثة برامج وهي الميزانية الجديدة وبرنامج التوازن المالي 2020 وبرنامج حساب المواطن.

وأوضح انه سيتم عبر برنامج حساب المواطن تقديم مبالغ نقدية محددة للمواطنين” مشيرا الى “ان ‏الحكومة اوفت بوعودها في تسديد مستحقات القطاع الخاص”.

وكان مجلس الوزراء السعودي اقر في وقت سابق اليوم الميزانية العامة للدولة للعام 2017 بإيرادات متوقعة قدرها 692 مليار ريال (5ر184 مليار دولار) ونفقات عامة قدرها 890 مليار ريال (3ر237 مليار دولار) مسجلة عجزا قدره 198 مليار ريال (8ر52 مليار دولار).

يذكر أن الموازنة الجديدة تعتبر الأولى في إطار (برنامج التحول الوطني 2020) و(رؤية المملكة 2030) التي شملت خططا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل.