الحليب والموز والكرز والكينوا والبطاطا الحلوة.. 5 أطعمة تساعد على الاستغراق في النوم

الأرق مشكلة تزعج الكثيرين، كما أن حلم الخلود إلى النوم بمجرد ملامسة الفراش يعتبر صعب المنال بالنسبة لعدد كبير أيضاً من الناس.

فإذا كنت ممن يقضون وقتاً طويلاً في الفراش باحثين عن النوم الهانئ، فإليك عدد من الأطعمة التي تساعد على الاستغراق في النوم بسرعة مذهلة، إضافة إلى أنواع أخرى من الأطعمة يتعين عليك تجنبها تماماً قبل النوم، وفق ماجاء في موقع «العربية نت»، نقلا عن «بولدسكاي» المعني بالصحة وهي كالآتي:

أفضل الأطعمة لنوم هانئ:

1 – الحليب

يحتوي الحليب على مركب التربتوفان الذي يساعد الجسم على الاسترخاء، كما يساعد على إنتاج هرمون السيروتونين المهدئ.