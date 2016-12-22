الجيش السوري يعلن تحرير حلب بعد خروج آخر دفعة من المقاتلين

خرجت مساء اليوم الخميس آخر دفعة من المقاتلين والمدنيين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق حلب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري، ما يتيح للجيش اعلان سيطرته الكاملة على المدينة.

ونقل التلفزيون الرسمي «وصول الحافلات الاربع الاخيرة التي تقل الارهابيين وعائلاتهم الى منطقة الراموسة» الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري جنوب حلب، التي تعبرها قوافل المغادرين المتجهة الى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي.

وأفاد التلفزيون ان الجيش السوري سيصدر بيانا بعد قليل حول «الانتصار في حلب».

وجاء في بيان للجيش السوري «بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها».