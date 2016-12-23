ترمب يدعو الى تعزيز قدرات بلاده النووية

اكد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الخميس اهمية ان تقوم الولايات المتحدة بتعزيز قدراتها النووية.

وقال ترامب من خلال حسابه على صفحة (تويتر) “يجب على الولايات المتحدة تعزيز وتوسيع قدراتها النووية بصورة كبيرة حتى يعود العالم الى رشده بشان الاسلحة النووية”.

تأتي تغريدة ترامب بعد ساعات من اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حاجة بلاده تعزيز قدراتها القتالية سيما في المجال النووي من خلال تقوية القدرات الصاروخية.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) قد اعلنت مؤخرا انه يجب صرف 18 مليارا سنويا خلال ال15 سنة المقبلة من اجل تطوير قدرات الولايات المتحدة النووية.