إدارة أوباما توقف العمل بنظام خاص يراقب الرجال العرب والمسلمين

أعلنت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما اليوم الخميس انها ستوقف العمل نهائيا ببرنامج تم تعليق العمل به في عام 2011 كان يستخدم لمراقبة الرجال العرب والمسلمين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الامن الداخلي نعيمة حكيم في ايجاز صحفي “ان وزارة الأمن الداخلي ستوقف الأنظمة التي عفا عليها الزمن المتعلقة ببرنامج الأمن القومي المتعلقة بالدخول والخروج وأنظمة التسجيل باسرع وقت ممكن”.

واوضحت “ان السنوات الماضية اثبتت ان الانظمة عفا عليها الزمن وان استخدامها ليس ذا جدوى ومن الافضل استخدام القائمين على هذه الانظمة ومصادرها بطريقة افضل”.

وكان الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب قد اقترح في حملته الانتخابية ارساء نظام يراقب المهاجرين المسلمين.