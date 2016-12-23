السعرات الحرارية بالفواكه المجففة أعلى من الطازجة

حتوي الفواكه المجففة على سعرات حرارية أعلى من الطازجة، كما ترتفع نسبة السكر بها إلى 60 حتى 70%، ولكنها تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم ببطء، وبالتالي فهي تطيل الشعور بالشبع أكثر من الحلوى الأخرى، وذلك حسبما قال مركز استعلامات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية.

ومن ناحية أخرى، أكد المركز أن الفواكه المجففة لا تزال تحتفظ بالكثير من العناصر الغذائية المهمة؛ فالبابايا المجففة مثلا غنية بالبوتاسيوم والفوسفور، كما يزخر المشمش المجفف بالحديد والتين بالكالسيوم. ونظرا لأن فيتامين C حساس للغاية، فإنه يتم فقدان جزء كبير منه عند تجفيفه.