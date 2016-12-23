لجنة الاستئناف تعتمد قلب النتيجة 0/3 لصالح العربي على الكويت

قررت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم برئاسة د. عادل بهبهاني قبول احتجاج العربي، وقلب نتيجته مع الكويت في الجولة السادسة من دوري فيفا من الخسارة 1-2 إلى فوزه 3-0 صفر، لمشاركة فهد الهاجري مع الابيض رغم إيقافه.

وفيما طالب اتحاد الكرة اللجنة بعدم الفصل في القضية والانتظار ليوم السبت وصف اداري الكويت عادل عقله اعتماد فوز العربي بأنه مؤامرة دبرتها اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة مع لجنة الاستئناف ونادي الكويت الضحية.

وتعليقا على قرار لجنة الاستئناف قال المحامي حسين العصفور إن قرارات اللجنة نهائية ونافذة ولا يمكن عرقلتها وتعطيلها.