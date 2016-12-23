ألمانيا تعتقل شخصين خططا لـ”هجوم إرهابي”

أعلنت الشرطة الألمانية، الجمعة، أنها اعتقلت شخصين يشتبه في تحضيرهما لاعتداء يستهدف مركزا تجاريا في أوبرهاوزن في غرب ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن الموقوفين شقيقان يبلغان من العمر 28 و31 عاما أصلهما من كوسوفو.

ويأتي هذا التوقيف بعد 3 أيام من اعتداء بالدهس بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في العاصمة برلين، تبناه تنظيم داعش.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن المحقيين يحاولون تحديد ما هية هدف التخطيط لهذا الهجوم وإذا ما كان هناك آخرون متورطون به.

وبحسب المصدر نفسه، تلقت الشرطة تحذيرات من أجهزة الاستخبارات، ونشرت مساء الخميس قوات أمنية في محيط المركز التجاري وفي سوق لعيد الميلاد على مقربة من المكان.

والمركز التجاري المستهدف هو “سنترو”، أحد أكبر المراكز التجارية في ألمانيا ويضم 250 متجرا تعج بالزوار خصوصا خلال عيد الميلاد.

وتلاحق الشرطة الألمانية حاليا اللاجئ التونسي أنيس العامري (24 عاما)، الذي يشتبه في تنفيذ اعتداء بشاحنة مساء الاثنين على سوق للميلاد في العاصمة الألمانية، خلف 12 قتيلا.