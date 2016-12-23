مقتل التونسي المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في تبادل لإطلاق النار بميلانو

أعلنت الشرطة الايطالية اليوم الجمعة مقتل المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس بالعاصمة الألمانية برلين التونسي أنيس عماري في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة بمدينة ميلانو.

وقال وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي في مؤتمر صحفي ان “الارهابي التونسي المطارد بادر بإطلاق النيران على دورية شرطة في الثالثة قبل فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) عندما طالبته بابراز هويته بالقرب من محطة قطارات حي سيستو سان جوفاني بمدينة ميلانو”.

وأوضح مينيتي أن المتهم أصاب أحد عنصري الدورية التي بادلته على الفور اطلاق النيران ما ادى الى قتله مؤكدا أن القتيل “دون أي شك” هو أنيس عماري الذي تطارده سلطات الأمن الأوروبية منذ أيام.

وذكر الوزير أن عماري وصل الى سيستو سان جوفاني على متن قطار قادما من فرنسا مشيرا الى أن السلطات الايطالية تجري تحريات دقيقة للكشف عن متواطئين معه.

وكانت شاحنة دهست حشدا في سوق مزدحمة لأعياد الميلاد وسط برلين مساء الاثنين الماضي ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين واتهمت السلطات الأمنية التونسي انيس عماري بتنفيذ الهجوم.