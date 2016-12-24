الكويتيون ثالث أكبر مشترين أجانب للعقارات في تركيا الشهر الماضي

اظهرت بيانات احصائية صدرت اليوم الجمعة أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا في نوفمبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 212 عقارا في نوفمبر الماضي ليحتلوا بذلك المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 285 عقارا في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 236 عقارا فين حين جاء في المرتبتين الرابعة والخامسة الروس باجمالي 107 عقارات والأفغان باجمالي 91 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت انخفاضا في نوفمبر الماضي بنسبة 3ر16 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي موضحة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 1773 عقارا.

واضافت ان اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في نوفمبر الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة بها 596 عقارا تلتها (انطاليا) المطلة على البحر المتوسط بعدد 409 عقارات ثم (آيدين) جنوب غربي تركيا بعدد 113 عقارا ثم (بورصا) شمال غربي البلاد بعدد 111 عقارا ثم (يالوا) باجمالي 85 عقارا ثم (طرابزون) المطلة على البحر الأسود بعدد 81 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات بشكل عام في جميع انحاء تركيا أشارت البيانات إلى انه تم بيع 132655 عقارا خلال نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 1ر25 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته في عام 2015.