وفاة مواطنة وإصابة أخرى في حادث مروع.. على طريق الملك فهد

لقيت مواطنة مصرعها وأصيبت أخرى في حادث تصادم مروع وقع فجر اليوم السبت.

وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء بلاغاً في تمام الساعة 3:14 صباحاً، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الملك فهد تحت جسر منطقتي الجابرية والسرة بإتجاه مدينة الأحمدي، وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء حولي للتعامل مع الحادث، وعند وصول رجال الإطفاء للموقع تبين وفاة مواطنة من مواليد 1994 وإصابة أخرى كانت معها محشورة في نفس المركبة.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابات طفيفة للمتواجدين في المركبة الأخرى المشتركة بالحادث، هذا وقام رجال الإطفاء بإخراج المحشورة وتسليمها إلى فنيي الطوارئ الطبية، أما المتوفية فتم تسليم جثمانها إلى الأدلة الجنائية.

حضر إلى موقع الحادث رجال الأمن وفنيي الطوارئ الطبية.