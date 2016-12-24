عبدالحليم خدام: المعارضة وأميركا مسؤولتان عن سقوط حلب

يحمل عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري الأسبق، الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة، والمعارضة السورية مسؤولية سقوط مدينة حلب في يد النظام السوري والدول التي تسانده.

فبعد أربع سنوات ونصف على انكفاء المعارضة المسلحة في الأحياء الشرقية من حلب، يقدم خدام، رؤية مختلفة إلى الحرب في سوريا، ويقول كان على المعارضة عدم تشكيل جيش وإنما مجموعات تستنزف النظام.

ويرى أنه قد يأتي وقت يندلع فيه تصادمٌ بين روسيا وإيران في سوريا، حيث تختلف الأولويات. فبينما تريد القيادة الروسية توسيع نفوذها في الشرق الأوسط فتكون سوريا مركزًا لهذا التوسع، تعتبر إيران سوريا ممرًا لها لإيصال الأسلحة إلى حزب الله في لبنان ونشر المذهب الشيعي في المنطقة العربية. ورأى بشار الأسد في الجمهورية الإسلامية عونًا له، بعد اتهامه في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.