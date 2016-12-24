صباحي ردا على سحب السيسي قرار تجميد الاستيطان الصهيوني: الخزي والعار للصغار الذين يحكمون مصر

أبدى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، عن استيائه من موقف مصر تجاه مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلي.

وقال صباحي في تدوينه له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يا من تحبون مصر وتغيرون على مصر، قرار حكام مصر يهين مصر ويتنكر لقيم مصر ويبخس قيمة مصر وينحدر بمكانة مصر ويضر أمن مصر ويهمش دور مصر”.

وتابع: “تخلى حكامنا عن كرامة مصر قبل أن يتخلوا عن فلسطين حين تراجعوا عن عرض قرار إدانة الاستيطان الصهيوني على أرضنا المحتلة، تخلى حكام كامب ديفيد دعاة السلام الدافئ لكن ضمير العالم لم يتراجع؛ تبنت فنزويلا والسنغال وماليزيا ونيوزيلندا القرار العادل الذي باعه حكامنا الراضخون لمذلة التبعية”.

وأضاف: “وصدر قرار مجلس الأمن بالإجماع _ عدا الولايات المتحدة الأمريكية التى امتنعت عن التصويت بإدانة دولة الاحتلال والاستيطان العدوانية العنصرية، ولا يشفع لسلطة كامب ديفيد تصويتها للقرار بعد تخليها المخزي عنه، الخزي والعار للصغار الذين يحكمون مصر ولا يعرفون قيمتها ولا يرتفعون لمقامها العالي العزيز، النصر لفلسطين العربية الصامدة المقاومة، الشكر والاحترام والتقدير والامتنان للدول الأربع مستقلة الإرادة والقرار، عاش ضمير الإنسانية ضد العدوان والعنصرية ومذلة التبعية”.

وأقر مجلس الأمن، أمس الجمعة، مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، بعد أن وافقت 14 دولة في المجلس على مشروع القرار.

وكانت مصر من جانبها طلبت من مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.