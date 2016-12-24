الهلال الاحمر يوزع ستة آلاف ليتر من مادة الديزل على اسر سورية نازحة في لبنان

اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم السبت توزيع ستة آلاف ليتر من مادة الديزل على 300 اسرة سورية نازحة في منطقة البقاع الاوسط في لبنان وذلك في اطار المساعدات الانسانية التي تقدمها الكويت للنازحين في دول الجوار السوري.

وقال رئيس الفريق الميداني في جمعية الهلال الاحمرالكويتي فهد الياقوت ان “المساعدات التي وزعتها الجمعية يوم امس الجمعة تضمنت ايضا كسوة شتوية للرجال والنساء والاطفال”.

واكد استمرار الجمعية في توزيع المساعدات الانسانية في مختلف المناطق اللبنانية شاكرا دولة الكويت وشعبها على كل ماقدموه ويقدمونه لاشقائهم.

واشار الياقوت الى ان موجة البرد والصعيق والامطار التي اجتاحت لبنان ساهمت في زيادة معاناة النازحين السوريين وخاصة كبار السن والاطفال معربا عن امله في تساهم هذه المساعدات في تخفيف معاناتهم في ظل المأساة الانسانية الكبيرة التي يعيشونها.

وتشير الاحصاءات الى ان عدد النازحين السوريين في لبنان وصل الى اكثر من مليون نازح يتمركز غالبيتهم في مناطق البقاع وعكار وطرابلس والمنية والضنية شمال لبنان.