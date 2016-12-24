المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بقرار مجلس الامن بوقف الاستيطان

رحب المجلس الوطني الفلسطيني اليوم السبت بقرار مجلس الامن الدولي الذي طالب بوقف جميع اشكال الاستيطان الاسرئيلي في مختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ووصف رئيس المجلس سليم الزعنون في تصريح صحفي القرار الذي صدر عن مجلس الامن مساء امس الجمعة بانه “انتصار طال انتظاره يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ويلجم جبروت الاحتلال الاسرائيلي وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية”.

وقال الزعنون ان صدور القرار اثبت الانحياز العالمي الكامل لعدالة القضية الفلسطينية والحق الثابت في اقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واضاف ان “القرار يشكل ادانة جماعية لكل سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وارضه وتحولا ايجابيا وتثبيتا قانونيا اضافيا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الناجز”.

وشكر الزعنون الدول التي صوتت لصالح القرار خاصة الدول الاربع التي تبنت القرار واخذت على عاتقها عرضه على مجلس الامن الدولي.

وكان مجلس الامن الدولي قد اقر مساء امس الجمعة باغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة الاميركية قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.