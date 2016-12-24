أوردغان : لن نسمح بنشوء دولة جديدة شمال سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت أن بلاده لن تسمح بنشوء دولة جديدة شمال سوريا مؤكدا التزامه بأطروحة إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا لضمان الأمن في المدن التركية الموازية للحدود.

وقال إردوغان في كلمة له أمام مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في اسطنبول “لدينا أطروحة لمنطقة آمنة على الحدود خالية من الإرهاب إن لم تتحقق فإن مدن غازي عنتاب وكيليس وشانلي أورفا ستكون تحت تهديد دائم”.

وأضاف “إذا كانوا يريدون إنشاء دولة جديدة في شمال سوريا فنحن لن نسمح بنشوء مثل هذه الدولة”.

وحول أزمة اللاجئين السوريين قال إردوغان “نفقاتنا على اللاجئين فقط بلغت 20 مليار دولار وهذا ليس رقما بسيطا فأين الدول الغربية الغنية وأين حقوق الإنسان” مشيرا الى ان “الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بتقديم ثلاثة مليارات يورو (لإنفاقها على اللاجئين السوريين) اعتبارا من الأول من يوليو وما قدمه حتى الآن هو 677 مليون يورو فأين المليارات الثلاثة التي تعهد بها”.

وفي سياق آخر أكد إردوغان ضرورة الاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية مبينا أنها عنصر الاعتماد الرئيسي في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد كما أعاد الإشارة إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة وفتح الباب أمام تسهيل الاستثمارات الخارجية مشيرا إلى أن هذا يشكل جزءا من دعوته إلى التعبئة العامة ضد الخطط الإرهابية التي تسعى لإضعاف البلاد.