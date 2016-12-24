لاعب يتوسل إلى نيمار عدم إهانته بالكرة

شهدت مباراة كرة القدم الاستعراضية، التي جمعت بين أصدقاء النجم البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الإسباني، وأصدقاء مواطنه المخضرم روبينيو، لقطة غريبة ومثيرة للجدل تمثلت في توسل أحد اللاعبين لنيمار عدم إذلاله بالكرة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام العالمية يظهر توسل لاعب فريق روبينيو إلى نيمار بطريقة غريبة من أجل ألا يقوم بمراوغته بشكل قد يعد إذلالا له. ورفض نجم الفريق الكاتالوني الانصياع للاعب وقام بمراوغته والمرور منه بطريقة رائعة وصت تصفيقات الجماهير.

واستغل نيمار تواجده حالياً في البرازيل حيث يقضي عطلة أعياد الميلاد، للقيام بمبادرة انسانية رائعة من خلال المشاركة في مباراة خيرية تذهب عائداتها لصناديق الدعم الاجتماعي في البرازيل.

وانتهت المباراة بفوز فريق نيمار على فريق مواطنه روبينيو، النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، بنتيجة غريبة 13-9، سجل منها مهاجم برشلونة 5 أهداف في ال 70 دقيقة التي شارك فيها.