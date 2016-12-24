“العربي” يسحق “الساحل” برباعية ويعتلي صدارة دوري فيفا مؤقتاً

اعتلى العربي صدارة دوري فيفا مؤقتا بعد فوزه العريض على الساحل برباعية بيضاء مساء اليوم السبت على استاد صباح السالم في افتتاح الجولة الثامنة للمسابقة.

الأخضر انتظر حتى مطلع الشوط الثاني لافتتاح التسجيل بواسطة التونسي امين الشرميطي في الدقيقة 49، وعزز علي مقصيد من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 52 ليضيف بدر طارق الهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل ان يعود المتألق مقصيد ويختتم مهرجان الاهداف بالهدف الرابع قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده الى 18 نقطة ليحتل الصدارة مؤقتا، بينما بقي الساحل ثامنا برصيده السابق ذاته 10 نقاط.

ونجح كاظمة في اقتناص فوز ثمين على نظيره الصليبيخات بهدف نظيف حمل توقيع هدافه البرازيلي فابيانو في الدقيقة الثالثة، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد الصليبيخات بعد الخسارة عند النقطة 11.