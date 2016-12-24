وفيات اليوم السبت 24/ 12/ 2016

• نصار محمد قايد العدواني، 82 عاما، (شيع)، رجال: العمرية، ديوان العداوين، مقابل نادي التضامن، تلفون: 99998902، نساء: إشبيلية، ق2، ش 230، م6، تلفون: 55557289

• سبيكة جاسم محمد الخنفر، 73 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الأحد)، رجال: العديلية، ق3، ش31، م8، ديوان الناصر، تلفون: 99299117 – 99335313، نساء: الروضة، ق1، شارع عبدالرزاق العدواني، م5، تلفون: 66822444

• شيخة شملان أحمد البحر، أرملة: سليمان الداود العبدالجليل، 79 عاما، (شيعت)، رجال: الروضة، ق5، ديوان العبدالجليل، مقابل حديقة جمال عبدالناصر، نساء: كيفان، ق3، ش 35، م7، (للنساء فقط)، تلفون: 24810882

• مجبل فلاح ناصر الرشيدي، 66 عاما، (شيع)، رجال: العارضية، ق1، ش 4، م29، تلفون: 99993624، نساء: العارضية، ق1، ش 4، م15، تلفون: 99641010

• عبدالله سعود عبدالعزيز المقهوي، 83 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد الأحد)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، شارع ابن عباس، م2، مقابل مسجد فاطمة، تلفون: 99787866، نساء: الخالدية، ق3، ش 39، م9، تلفون: 50872288

• مديحة أحمد عبدالمجيد، أرملة: علي عبدالعزيز الحجرف، 69 عاما، (تشيع التاسعة صباح غد الأحد بمقبرة الجهراء)، رجال: النعيم، ق3، ش 24، م243، تلفون: 97774455، نساء: القصر، ق3، شارع الأول، م401، تلفون: 65555549

«إنا لله وإنا إليه راجعون»