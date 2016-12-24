“الصحية” البرلمانية تفتح الاثنين ملف وفاة الصواغ بحضور وزير الصحة

تبدأ اللجنة الصحية البرلمانية التحقيق في ملف وفاة النائب السابق فلاح الصواغ والذي شهد أخيرا تطورات في غاية الأهمية منها إحالة وزير الصحة د. جمال الحربي ملف القضية إلى النائب العام.

ووجهت اللجنة الدعوة لوزير الصحة وقياديي الوزارة ومسؤولي المستشفى للحضور يوم الاثنين للتحقيق في ملابسات وفاة الصواغ.

وستحقق اللجنة في كل الأمور منذ دخول الحالة وحتى وفاتها ولن يقتصر التحقيق فقط على الأمور الصحية والطبية بل ستطلب استدعاء مسؤولي وزارة الداخلية بعد ان دارت الشبهات حول طبيب التخدير الذي غادر البلاد.‏‫