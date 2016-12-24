“الإطفاء”: ارتفاع عدد ضحايا حريق اليخت إلى ستة وفيات وعدة إصابات

أعلنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا حريق اليخت في منطقة الخيران جنوبي البلاد إلى ستة وفيات من أسرة واحدة هم ثلاث نساء ورجل وطفلتان ووقوع عدة إصابات بينهم طفلة في حالة حرجة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الإدارة العقيد خليل الأمير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن زوارق الإطفاء وخفر السواحل تتابع عملية التعامل مع حادث حريق اليخت، مؤكدا أن الإدارة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وجاء في التقرير النهائي لوزارة الصحة بشأن حادث الخيران: حالات الوفاة (6) تم تسلم (5) للطب الشرعي من الموقع + (1) أثناء النقل إلى مستشفي مبارك.