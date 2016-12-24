السعودية: استشهاد جندي إثر تعرض مركز حدودي لإطلاق نار من “عناصر حوثية”

أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت “استشهاد” أحد الجنود بعد تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار من “عناصر حوثية”.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن المركز الحدودي المتقدم تعرض ظهر اليوم السبت لإطلاق النار عبر الحدود من “عناصر حوثية” داخل الأراضي اليمنية.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.

وذكر المتحدث الأمني أنه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى.