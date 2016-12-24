“المالية”: السودان تطلع على تجربة الكويت في الإصلاح المالي والاقتصادي!

بحث وفد رفيع المستوى من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان مع وزارة المالية الكويتية أوجه التعاون في مختلف الميادين والمجالات الاقتصادية والمالية.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحافي أمس السبت ان المحادثات مع الوفد السوداني الذي زار الكويت أخيرا تأتي استنادا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا الكويتية السودانية الذي عقد في الكويت بفبراير 2015.

وذكرت ان الاجتماع ترأسه عن الجانب الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وعن الجانب السوداني وزير الخارجية علي أحمد كرتي.

ولفتت الى أن زيارة الوفد السوداني الى الكويت تأتي في إطار رغبة الحكومة السودانية في تنفيذ برنامج إصلاح شامل للدولة لإحداث تغيير هيكلي في منظومة الأداء الحكومي لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وبينت انها قامت بتنسيق وترتيب لقاءات للوفد السوداني مع عدة مسؤولين في وزارات وهيئات الدولة بهدف تدعيم وتوسيع أواصر التعاون الثنائي.

وأفادت بأنه تم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والأمور المالية والاقتصادية التي تهم البلدين الشقيقين.

وأشارت الى أنه تم خلال تلك اللقاءات ايضا اطلاع الوفد السوادني على التجربة الكويتية في مجال الإصلاح المؤسسي ذات الصلة بالإدارة المالية والاقتصادية وتحسين سياسات الاقتصاد الكلي وتجربة الجانب الكويتي ودوره في مجال التخطيط التنموي.

واعربت (المالية) عن الرغبة المشتركة بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين واهتمام الجهات والهيئات الكويتية بهذه الزيارة.