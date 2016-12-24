تحذيرات في السودان من مخاطر كريمات التبييض

قال المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني في نشرته التوعوية إن بعض الخلطات، التي تستعمل لتبييض البشرة، تحتوي على مواد محظورة أو أدوية يجب أن تصرف بوصفة طبية.

وحسب ما ذكره موقع “آخر لحظة” السوداني، فإن المجلس قام بحظر أكثر من 30 صنفاً من كريمات التبييض ومستحضرات التجميل، لاحتوائها على مادة الزئبق والكورتيزون.

ويشدد خبراء واستشاريو الأمراض الجلدية على مطالبة سلطات الجمارك بمنع دخول هذه المستحضرات الخطيرة، للبلاد بسبب أضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال صافي الدين النور، استشاري الجلدية اللواء طبيب، إن ظاهرة استخدام الكريمات تحولت من مشكلة إلى مجاراة للموضة، مشيرا إلى أن هذه المركبات الكيميائية تتسبب في إحداث خلل في الكورتيزون، واضطرابات في الغدة الدرقية.

وطالب، خلال المنتدى الإعلامي الدوري، بوضع تشريعات قانونية صارمة للحد من استخدام هذه الكريمات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى دمار شامل للحياة، مع التأثير الاجتماعي، كاشفا عن تسجيل حالات للطلاق وإنهاء روابط الخطوبة بسبب استخدام هذه المستحضرات.