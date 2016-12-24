الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بتبني مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان صحافي اليوم السبت إن هذا القرار يأتي منسجما مع مسؤوليات مجلس الأمن التاريخية في حفظ السلم والأمن الدوليين مؤكدا موقف المجتمع الدولي في عدم مشروعية إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لما تشكله من تدمير لعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما أعرب المصدر عن الأمل في أن يسهم هذا القرار في استئناف عملية السلام وتهيئة الظروف لإنجاحها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدد التأكيد على موقف الكويت الداعم لكل الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق وفق المرجعيات الدولية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى أمس الجمعة القرار رقم 2334 الذي قدمته نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا بغالبية 14 صوتا بإدانة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره انتهاكا صارخا في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.