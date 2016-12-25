تحطم طائرة عسكرية روسية تقل 83 عسكرياً كانت متجهة إلى #سوريا

تحطمت طائرة عسكرية روسية على متنها 100 شخص عقب إقلاعها من مطار سوتشي وفق ما نقلته وكالة إنترفاكسغرد الروسية عن مصادر أمنية، قالت بأنها تحطمت في البحر الأسود قبالة شواطئ منتجع سوتشي.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة اختفت في البحر الأسود على بعد نحو 7 كلم من الشاطئ، عقب إقلاعها مباشرة.

مصادر في الطورائ الروسية قالت بحسب “الجزيرة” أن الطائرة المختفية كانت متجه إلى اللاذقية في سوريا وهي من طراز توبوليف ١٥٤ وتابعة لوزارة الدفاع الروسية، وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن على الطائرة صحافيين وفنانين في طريقهم الى حميميم باللاذقية.

وقال قناة سي ان ان بإن فرقة الرقص الروسية اليكسانداروف كانت على متن الطائرة المختفية.