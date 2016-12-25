“الأخضر” يكسو مؤشرات “البورصة” الثلاثة عند بداية التداول

ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة الكويت الساعة 15ر9 اليوم الاحد بواقع 24ر4 نقطة للسعري ليصل الى مستوى 5680 نقطة و 03ر1 نقطة للوزني و 6ر4 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة نحو مليوني دينار كويتي في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 3ر21 مليون سهم تمت عبر 511 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 306ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الانماء) و(اعيان) و(دبي الاولى) و(زين) و(السلام) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مراكز) و(المعدات) و(عربي قابضة) و(دبي الاولى) و (اعيان) الأكثر ارتفاعا.