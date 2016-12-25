“الاستئناف” تلزم “الداخلية” بإرجاع الجنسية لأحمد الجبر

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية، اليوم الأحد، الغاء قرار وزارة الداخلية بسحب جنسية أحمد الجبر، وإلزام الداخلية بارجاع الجنسية له.

وطالب النائب المحامي الحميدي السبيعي وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم النهائي بإعادة الجنسية لأحمد الجبر قبل ١ يناير.

وقال المحامي مشاري العصيمي، بصفته أحد الطاعنين على سحب جنسية الجبر، أن “محكمة التمييز أرست بوقت سابق مبدأ هاما صححت به الوضع، بعد أن كانت قضايا الجنسية ممنوعة من النظر أمام المحاكم بدعوى أنها من أعمال السيادة”.

وأضاف العصيمي “المحكمة فرقت باقتدار بين مَن مُنح الجنسية بقوة القانون نتيجة ميلاده لأب كويتي، وبين مَن مُنح الجنسية بقرار، فقصرت عدم اختصاص المحاكم بنظر دعاوى الجنسية على الحالة الثانية دون الحالة الأولى، بمعنى أنه لا يجوز الطعن في سحب الجنسية ممن مُنحت له بقرار، بإعتبار أن منح الجنسية أو سحبها من أعمال السيادة، أما من أكتسبها بقوة القانون بميلاده من أب كويتي فإن أحداً لا يملك أن ينتزعها منه، ويحق له أن يطعن في قرار السحب”.

وخلص قائلاً: “ولهذا استجابت لنا المحكمة الاستئناف الادارية وألغت قرار سحب الجنسية”.

يذكر أن محكمة التمييز قد اعادت القضية لمحكمة أول درجة بعد أن اكدت أن القضاء الكويتي مختص بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية.