“بنك الكويت الدولي” يؤكد عدم تعرض أي عميل لأي خسائر مالية

أعلن بنك الكويت الدولي اليوم الأحد اكتشاف عدة محاولات غش واحتيال من خلال استخدام 22 بطاقة مصرفية مستنسخة خاصة بعملاء البنك بأجهزة السحب الآلي في الولايات المتحدة الامريكية.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك الشيخ محمد الجراح في تصريح صحافي إن البنك توصل إلى مصدر استنساخ هذا البطاقات وذلك بعد إتخاذ كل الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركة (فيزا) الدولية.

وأكد عدم تعرض أي عميل من عملاء البنك لأي خسائر مالية بفضل أنظمة مراقبة الاحتيال الذكية وأمن المعلومات الحديثة الموجودة لدى البنك والتي تعرفت على العمليات ورفضتها على الفور دون أي خسائر مالية للعملاء أو للبنك.

وأوضح أن (الدولي) توصل إلى جهاز السحب الآلي الذي تم تركيب أجهزة الاستنساخ عليه مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة التابعة للبنك التقطت صورا ومقاطع فيديو واضحة للجناة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وذكر الشيخ محمد أن “البنك يقوم حاليا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من قام بنشر الفيديو المتعلق بهذا الشأن بهدف تشويه سمعة البنك والإساءة إلى مركزه والإساءة إلى القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي ككل”.

واضاف أن (الدولي) يستخدم أحدث أنظمة لمراقبة الاحتيال إلى جانب كاميرات المراقبة المتطورة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ما يوفر أمانا تاما في عمليات السحب الآلي من خلال أجهزة الدولي المنتشرة في جميع مناطق الكويت.