بوتين يعلن الحداد العام على ضحايا حادث الطائرة المنكوبة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد مرسوما باعتبار غد الاثنين يوم حداد عام على ضحايا حادث الطائرة المنكوبة الذي اسفر عن مقتل 92 شخصا .

وقال المركز الصحفي للرئاسة الروسية في بيان ان بوتين اعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا واصدر مرسوما بإعلان الاثنين يوم حداد عام في البلاد على ضحايا الطائرة المنكوبة وتنكيس الاعلام والغاء جميع البرامج الترفيهية.

وعلى صعيد متصل وعد بوتين في تصريح نقله التلفزيون الروسي بإجراء تحقيق دقيق في اسباب الحادث داعيا الحكومة الروسية إلى اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بتقديم المساعدات الضرورية لعائلات الضحايا .

وشكلت السلطات الروسية لجنة حكومية برئاسة وزير المواصلات مكسيم سوكولوف للتحقيق في الحادث بعد ان اقامت النيابة العامة دعوى جنائية في الحادث وصادرت الوثائق الخاصة بالرحلة الجوية المنكوبة وبدأت استجواب كبار المسؤولين المعنيين .

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية القول ان عملية البحث عن ضحايا الحادث ستتواصل بدون انقطاع وتشمل منطقة تزيد مساحتها عن 10 كيلومترات مربعة في البحر الاسود.

وذكرت ان 30 باخرة و4 طائرات مروحية وطائرات بدون طيار واكثر من 3 الاف شخص يشاركون في عمليات البحث بينهم 37 غواصا.

واشارت الى ان عمليات البحث اسفرت حتى الان على العثور على جثث 12 شخصا .

يذكر ان الطائرة من طراز توبوليف 154 تحطمت في وقت سابق وعلى متنها 92 راكبا بينهم افراد طاقمها في جنوب روسيا بعد اقلاعها من المطار بعدة دقائق .

وقالت وسائل إعلام روسية ان الطائرة كانت في طريقها الى مدينة اللاذقية وعلى متنها اعضاء فرقة الكسندروف الموسيقية العسكرية و9 صحفيين من القناة الاولى وقناة (زفيزدا) التلفزيونية ومحطة (ان تي في) التلفزيونية.