وفيات اليوم الأحد 25/ 12/ 2016

> مريم حسن علي المستكي، 22 عاما، (شيعت)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 99352927 – 69018741، نساء: العمرية، ق1، ش3، م32، تلفون: 24712749 – 99628207

> أحمد عبدالله إسماعيل الناصر، 50 عاما، (شيع)، رجال: مسجد النقي، الدسمة، تلفون: 99379889، نساء: القرين، ق4، ش6، م25، حسينية العترة الطاهرة، تلفون: 94057992

> محمد صالح مرزوق الرشيدي، 51 عاما، (شيع)، رجال: سعد العبدالله، ق1، ش107، م111، تلفون: 51000808، نساء: سعد العبدالله، ق10، ش 64، م16، تلفون: 55331222

> هدى عبدالرحمن العويهان، أرملة: عبدالله نايف سعود العويهان، 52 عاما، (شيعت)، الفحيحيل، ق2، ش2، م90 (مقابل المعهد الديني)، تلفون: 99495044- 51717907

> عبدالله نايف سعود العويهان، 56 عاما، (شيع)، الفحيحيل، ق2، ش2، م90 (مقابل المعهد الديني)، تلفون: 99495044- 51717907

> جميلة عبدالله نايف العويهان، زوجة: نايف أحمد نايف العويهان، 28 عاما، (شيعت)، الفحيحيل، ق2، ش2، م90 (مقابل المعهد الديني)، تلفون: 99495044- 51717907

> هيا نايف أحمد العويهان، 9 أعوام، (شيعت)، الفحيحيل، ق2، ش2، م90 (مقابل المعهد الديني)، تلفون: 99495044- 51717907

> مي نايف أحمد العويهان، 7 اعوم، (شيعت)، الفحيحيل، ق2، ش2، م90 (مقابل المعهد الديني)، تلفون: 99495044- 51717907

> عبدالفتاح عثمان بكر سعيد، 70 عاما، (شيع)، رجال: القرين، ق3، الشارع السادس، م31، تلفون: 25422134، نساء: صباح السالم، ق7، الشارع الثاني، ج1، م42، تلفون: 99306762

> فاطمة عبد اللطيف البخيت، أرملة: عبدالوهاب عيسى الراشد، 89 عاما، (شيعت)، رجال: الفيحاء، ق6، ش63، م1 (ديوان الراشد)، تلفون: 99704517، نساء: حطين، ق3، ش10، م44، تلفون: 99657744

> منيرة عبدالعزيز أحمد القلاف، أرملة/سلطان أحمد سالمين، 77 عاما، (شيعت)، رجال: العارضية، ق11، ش الأول، ج2، م20، تلفون: 99292719، نساء: بيان، ق8، ش الأول، ج9، م52، تلفون: 60622000.

> مريم إبراهيم عبدالله الفرحان، زوجة/احمد علي المشموم، 72 عاما، (شيعت)، الحسينية العباسية، المنصورية، تلفون: 97923384.

> نورة حمد عبدالله القعود، زوجة/ سعود عبدالله العويهان، 26 عاما، (شيعت)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ديوان القعود، ق1، ش هرم بن سنان، م25، تلفون: 99840640، نساء: الخالدية، ق2، ش21، م11، تلفون: 24844618.

> دلال فهد عبدالله الماجد، أرملة/ عبدالله احمد عبدالله الماجد، 87 عاما، (شيعت)، رجال: الروضة، ق3، ش34، م18، تلفون: 99505301، نساء: بيان، ق10، ش الأول، ج7، م17، تلفون: 25380761.

> صالح عبدالله العبدالوهاب الصالح، 81 عاما، (يشيع الساعة التاسعة صباح الغد)، رجال: بيان، ق1، طريق 22، م25، ديوان الصالح، تلفون: 99010535، نساء: الشامية، ق4، ش45، م9.

> مديحة إمام رمضان، زوجة/ وليد محمود الجاسم، 65 عاما، (تشيع الساعة التاسعة صباح الغد)، رجال: الشويخ، ديوان الجناعات، تلفون: 97600015، نساء: كيفان، ق2، ش23، م10، تلفون: 99632402.

> عبدالله محمد الزيد الشايجي، 87 عاما، (يشيع الساعة التاسعة صباح الغد)، رجال: مشرف، ق6، ش8، م21 (ديوان الشايجي)، تلفون: 99122244، نساء: القادسية، ق4، ش41، م1، تلفون: 99842666.

> حسن عبدالرسول حسن محمد علي دشتي، 65 عاما، (يشيع الساعة التاسعة صباح الغد)، رجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، مقابل أرض المعارض، تلفون: 90909258، نساء: حسينية سيد علي الموسوي، شرق (بجانب حسينية معرفي)، تلفون: 99090071، 96663039.

> جاسم محمد عباس غلوم، 79 عاما، (يشيع الساعة التاسعة صباح الغد)، رجال: ميدان حولي، حسينية الاشكنانية، تلفون: 67777003، 99584557، نساء: ضاحية صباح السالم، ق4، ش26، م17، تلفون: 97944044.

> عبدالرحمن عبدالله ابراهيم المراغي، 34 عاما، (شيع)، رجال: القرين، ق2، ش20، م1، تلفون: 66058338، نساء: الزهراء، ق3، ش307، م22.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»