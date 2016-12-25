رغد صدام حسين: ترمب يبدو أكثر وعيا بالخطأ تجاه والدي والعراق

أعربت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، التي حملت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الفوضى في بلادها، عن أملها في أن يكون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مختلفا عن أسلافه، في سياساتهم تجاه العراق.

وقالت رغد، لـCNN، في أول مقابلة صحفية لها منذ إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر عام 2006، إن ترامب “أتى حديثا إلى الحكم ونحتاج وقت ونترقب لمشاهدة كيف ستكون القرارات القادمة وإذا حدث تغيير كيف سيكون، فبعض الأشياء لا يمكن التكهن بها”.

وأضافت في حديثها لـCNN عبر الهاتف، أنه “على ما يبدو، يوجد وعي سياسي جيد عند هذا الرجل يختلف قليلا عن الآخرين أو كثيرا، الفترة القادمة هي التي ستحدد”، وتابعت رغد أن ترامب “أظهر أخطاء الآخرين تجاه الملف العراقي ومعنى ذلك أنه يمتلك وعيا عاليا بالخطأ الذي حدث تجاه العراق وتجاه والدي ونترقب ما سيحدث”.

وكان ترامب قال خلال حملته الانتخابية إنه عارض الحرب على العراق، رغم أنه سبق أن أعلن تأييده للغزو الأمريكي في مقابلات قبل وبعد الحرب. ورغم وصف ترامب لصدام بـ”الشخص السيء”، فقد أشاد بكفاءة الرئيس العراقي الراحل في “قتل الإرهابيين”.