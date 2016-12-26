نقل 8 أطباء و20 موظفاً من “العلاج بالخارج” إلى المناطق

أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قرارات بنقل 8 أطباء و20 موظفاً من إدارة العلاج في الخارج إلى مناطق العاصمة والأحمدي وحولي والفروانية والجهراء الصحية.

وشمل قرار النقل كلا من الدكاترة منى الخباز وعبير بوعركي ودانة خليفة ومرام حسن ونور سلطان ومحمد الجباري وعمر الحديد وبتال الديحاني.

وتضم قائمة الموظفين المنقولين كلا من علاء بكري ومحمد جمعة ودعاء السعودي وعبد العليم مختار وراجح علي ومي مرشدي ولارا عبد الحميد وأحمد قاسم وعيد الرشيدي وأماني علي وفاطمة العنزي واسراء مجبل ومعالي العنزي وعبد الله الرشيدي وعبد اللطيف السريع ومنصور العتيبي ونوف زيد وحصة الفريج وسلمى عبد العزيز ورايف الصليلي.