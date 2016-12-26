عطل فني يكشف عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى إلى القاهرة

كشف عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي الأحد 25 ديسمبر عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى لمصر، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة والرياض توترا.

وقال مصدر ملاحي بمطار القاهرة، فضل عدم ذكر اسمه، إن “عطلا فنيا تسبب في عودة طائرة سعودية خاصة بعد إقلاعها من المطار بنصف ساعة، وذلك لصعوبة استكمال الرحلة إلى الرياض مع وجود الخلل”.

وذكر المصدر أن “الطائرة كانت تحمل وفدا يضم 4 أشخاص، برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ”، بحسب موقع “هافينغتون بوست”.

ولم يوضح المصدر هل غادر الوفد السعودي أم لا، وما سبب الزيارة أو مدتها، غير أنه أكد أن الوفد كان على متن طائرة خاصة، وفي زيارة غير معلنة.

يشار إلى أن هناك مساعٍ خليجية، للمصالحة وتصفية الأجواء بين مصر والسعودية، على إثر خلافات عادة ما تعلن بين الحين والآخر عبر إعلام الطرفين، وعكست تباينا في وجهات النظر تجاه أزمات وقضايا المنطقة.

وتعد معالجة الملفين السوري واليمني، وكذلك الموقف من الدور الإيراني، بالإضافة إلى العلاقات مع تركيا، مواضيع تعكس بشكل كبير الخلاف بين القاهرة والرياض.